Лидер Русской общины предложил провести панихиду по Руху

Председатель Русской общины Крыма Сергей ЦЕКОВ, который является первым вице-спикером парламента автономии, считает, что крымчане не будут праздновать 20-летие с момента создания общественно-политической организации «Народный Рух Украины за перестройку».

«Нам предлагают отмечать юбилей организации, которая разваливала Советский Союз, отняла у русского языка на территории УССР государственный статус, занималось не только антисоветской, но и антироссийской пропагандой. Крымчане хорошо помнят Народный Рух Украины не как демократическую, а как ультранационалистическую организацию, страдающую русофобией и русоненавистничеством», – подчеркнул ЦЕКОВ, слова которого цитирует пресс-служба Русской общины.

По мнению ЦЕКОВА, наследники Руха должны не праздновать юбилей своей организации, а справлять панихиду. «Их идеология довела Украину до унизительного состояния в глазах мировой общественности, народ Украины поставлен на грань выживания, его численность катастрофически сокращается», – подчеркнул лидер Русской общины.