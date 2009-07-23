Тигипко: из бюджетного кодекса сделали политическое шоу

Бывший советник премьер-министра, экономист Сергей ТИГИПКО, заявивший о намерении участвовать в президентских выборах, считает, что политики превратили в шоу идею внесения изменений в Бюджетный кодекс Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Симферополе.

«В общем, саму идею (изменений бюджетного кодекса) приветствую», - сказал ТИГИПКО, добавив при этом: поправки сегодня конструктивно не обсуждаются. «Мы превратили это всё в политическое противостояние, политическое шоу», - заявил он.

«Сегодня Президент не подписывает, не разбираясь еще до конца, абсолютно нормальное и достаточно конструктивное решение. Если там чего-то не хватает, той же расходной части, - сядьте быстро доработайте», - предложил экономист.

Он отметил, что новая редакция кодекса «дает заинтересованность» местных советов в экономических результатах. «Не один Киев будет строить эту страну, а будет 12,5 (тысяч) центров инициатив», - пояснил ТИГИПКО.

23 июня Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины» (новая редакция).

Законом предусмотрен формульный расчет трансфертов прямых взаимоотношений между государственным бюджетом и непосредственно бюджетами сел, поселков и городов районного значения.

20 июля Президент ветировал данный закон и вернул документ в парламент со своими предложениями.