Навка и Костомаров выступят на льду в Ялте
16:32, 23 июля 2009Крым
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25 июля на ледовом катке «Ялта ICE» состоится шоу звезд с участием олимпийских чемпионов Татьяны НАВКИ и Романа КОСТОМАРОВА.
«Выступление этих фигуристов всегда является ярким незабываемым событием для всех поклонников фигурного катания», - отмечают организаторы.
На шоу также приглашены победительница украинской «Фабрики звезд» Ольга ЦИБУЛЬСКАЯ и украинский шоумен, ведущий передачи о жизни звезд «Шоумания» Дмитрий КОЛЯДЕНКО.
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