Навка и Костомаров выступят на льду в Ялте

25 июля на ледовом катке «Ялта ICE» состоится шоу звезд с участием олимпийских чемпионов Татьяны НАВКИ и Романа КОСТОМАРОВА.

«Выступление этих фигуристов всегда является ярким незабываемым событием для всех поклонников фигурного катания», - отмечают организаторы.

На шоу также приглашены победительница украинской «Фабрики звезд» Ольга ЦИБУЛЬСКАЯ и украинский шоумен, ведущий передачи о жизни звезд «Шоумания» Дмитрий КОЛЯДЕНКО.