За полгода налоговики Крыма борзели почти 1260 раз

За полгода в Крыму налоговые милиционеры 1259 раз необоснованно вмешивались в деятельность налогоплательщиков, сообщила сегодня пресс-служба прокуратуры автономной республики.

Надзорное ведомство внесло предписание в адрес руководства Государственной налоговой администрации в Крыму. "Поводом для внесения документа реагирования стали систематические нарушения порядка проведения налоговой милицией проверок в сфере финансов и предпринимательской деятельности", - отмечается в сообщении.

Как говорят в прокуратуре, налоговики не соблюдали процедуры, предусмотренные Уголовно-процессуальным кодексом и законом об оперативно-розыскной деятельности.

Это не единственное нарушение, выявленное прокуратурой. "Претензии вызывает то, как налоговики учитывают, оценивают и хранят конфискованное имущество, а также качество составленных налоговыми милиционерами протоколов об административных правонарушениях. В ходе прокурорской проверки выяснилось, что конфискат налоговики оставляют на сохранение самим же нарушителям или держат у себя в кабинетах под столами", - заявили в прокуратуре.

Кроме того, протоколы "составляются с многочисленными нарушениями, из-за чего больше половины административных дел закрывается судами". "Проверяющие, например, за январь-июнь конфисковали у нарушителей товарно-материальных ценностей на 40 миллионов, однако суд половину конфиската вернул владельцам", - уточнило надзорное ведомство.

Прокуратура потребовала привлечь к дисциплинарной ответственности начальников отделов налоговой милиции в Керчи, Симферополе, Феодосии, Ялте, Симферопольском, Красноперекопском и Джанкойском районах и четырех работников аппарата Управления налоговой милиции ГНА в Крыму.