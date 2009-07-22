Милиция просит не ездить к патриарху личным транспортом

Министерство внутренних дел Украины призывает граждан с пониманием отнестись к ограничениям к доступу к местам проведения официальных мероприятий с участием Патриарха Московского и всея Руси КИРИЛЛА.

Визит в Украину намечен на 27 июля - 5 августа. Патриарх посетит Киев, Севастополь, Крым, Волынскую, Донецкую, Ривненскую и Тернопольскую области

Визит будет носить общегосударственный и международный характер, поэтому ожидается, что к местам проведения мероприятий прибудет большое количество верующих как из всех регионов государства, так и стран ближнего зарубежья, говорится в сообщении Департамента общественной безопасности МВД.

Для обеспечения охраны общественного порядка и безопасности правоохранительные органы будут принимать меры в соответствии с законами «О государственной охране органов государственной власти Украины и должностных лиц» «О милиции», будут устанавливаться определенные ограничения относительно доступа граждан и частного автотранспорта к местам проведения официальных мероприятий.

МВД обращается к гражданам с просьбой уважать конституционное право других людей на свободу вероисповедания (ст.35 Конституции Украины) и соблюдать общественный порядок, воздержаться от выезда на частном автотранспорте к местам проведения мероприятий.