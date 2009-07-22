Тимошенко просят увеличить число украиноязычных школ в Крыму
20:00, 22 июля 2009Крым
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|Юрий Костенко
Как говорится в заявлении УНП, которое подписал лидер партии Юрий КОСТЕНКО, «на полуострове насчитывается почти 25% украинцев от общего количества населения», при этом нарушаются их конституционные права на получение образования на родном языке.
УНП призывает премьера и Минобразования увеличить до конца 2009 года количество украиноязычных школ в Крыму «с 7,3% до 25% от их общего количества».
Партия отмечает, что украиноязычные школы должны быть обеспечены «необходимым количеством украиноязычных учебников, методическими материалами и преподавательским составом».
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