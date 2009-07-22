Тимошенко просят увеличить число украиноязычных школ в Крыму

Украинская народная партия призывает премьера Юлию ТИМОШЕНКО и Министерство образования страны увеличить число украиноязычных школ в Крыму.

Как говорится в заявлении УНП, которое подписал лидер партии Юрий КОСТЕНКО, «на полуострове насчитывается почти 25% украинцев от общего количества населения», при этом нарушаются их конституционные права на получение образования на родном языке.

УНП призывает премьера и Минобразования увеличить до конца 2009 года количество украиноязычных школ в Крыму «с 7,3% до 25% от их общего количества».

Партия отмечает, что украиноязычные школы должны быть обеспечены «необходимым количеством украиноязычных учебников, методическими материалами и преподавательским составом».