Депутат из Инкермана задержан при получении $50 тысяч взятки

Депутат Инкерманского городского совета (Инкерман, Севастополь) задержан при получении 50 тысяч долларов взятки. Деньги он требовал за решение земельного вопроса, сообщила пресс-служба милиции Севастополя.

По данным начальника Управления по борьбе с организованной преступностью МВД Украины в Севастополе Николая СВЕТОЧЕВА, депутат работал на должности секретаря постоянной комиссии горсовета Инкермана, в компетенцию которой входит регулирование земельных отношений.

«Секретарь комиссии разработал преступную схему, благодаря которой заинтересованные в получении земельных участков люди были вынуждены обращаться к нему за помощью. Депутат предлагал им членство в жилищно-строительном товариществе индивидуальных застройщиков, председателем которого являлась его жена», - сказано в сообщении милиции.

В середине июля к депутату обратился житель Севастополя, представлявший интересы 15-ти граждан. Они хотели получить земучастки под индивидуальное строительство с возможностью дальнейшей приватизации.

«За выделение гражданам земельного участка площадью 1,5 га чиновник потребовал 150 тысяч долларов», - отмечается в сообщении. Деньги просил передать в два этапа: сначала 50 тысяч, потом еще 100 тысяч. При получении $50 тысяч взятки депутата задержали сотрудники севастопольского УБОПа.

Прокуратура Севастополя возбудила в отношении депутата уголовное дело по статье «покушение на получение взятки в особо крупном размере или должностным лицом, занимающим особо ответственное положение». Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 12-ти лет, отметила пресс-служба милиции.