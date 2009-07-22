На украинку возбудили дело за контрабанду спецсредств

Прокуратура Крыма возбудила уголовное дело в отношении гражданки Украины, которая пыталась ввезти в страну технические спецсредства почти на полмиллиона гривен.

Об этом сегодня сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Действия владелицы незадекларированных товаров квалифицированы по части 1 статьи 201 Уголовного кодекса Украины – контрабанда.

Выяснять обстоятельства преступления поручено следственному управлению Службы безопасности Украины в Крыму.