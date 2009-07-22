На украинку возбудили дело за контрабанду спецсредств
18:07, 22 июля 2009Крым
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"Жучки" не проползли через границу
Прокуратура Крыма возбудила уголовное дело в отношении гражданки Украины, которая пыталась ввезти в страну технические спецсредства почти на полмиллиона гривен.
Об этом сегодня сообщила пресс-служба надзорного ведомства.
Действия владелицы незадекларированных товаров квалифицированы по части 1 статьи 201 Уголовного кодекса Украины – контрабанда.
Выяснять обстоятельства преступления поручено следственному управлению Службы безопасности Украины в Крыму.
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