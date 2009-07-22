Люди Ющенко возмущены, что ЧФ плевать хотел на их указания

Украинская сторона и в дальнейшем будет требовать от Черноморского флота России, который дислоцируется в Крыму, соблюдения соглашений о перемещении подразделений, вооружения и военного имущества.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил первый заместитель секретаря СНБО Украины Владимир ОГРЫЗКО, отвечая на вопрос журналистов.

Он, в частности, прокомментировал события 21 июля, когда украинские правоохранительные органы в Севастополе уже во второй раз в этом месяце задержали автомобили Черноморского флота РФ, перевозившие две крылатых ракеты. “Такие вещи будут пресекаться”, - сказал В.ОГРЫЗКО.

Он отметил, что украинская сторона предоставила руководству ЧФ России всю необходимую информацию о порядке перемещения подразделений и военного имущества - к кому нужно обращаться для получения разрешения, образцы документов, порядок их заполнения и т.п.

От ЧФ РФ, объяснил дипломат, требуется заблаговременно предоставить запрос и указать, какой груз, когда и куда будет транспортироваться. При этом украинская сторона, по его словам, обязуется предоставить охрану, противопожарное и другое необходимое сопровождение для обеспечения безопасности перевозки и защиты населения.

В случае нарушения этих требований, по словам первого заместителя секретаря СНБО, автомобили российского флота будут останавливаться и возвращаться к местам дислокации. Он рассказал, что при этом работники правоохранительных органов Украины составляют протокол об административном правонарушении. Если будут выявлены признаки преступления, будет возбуждаться уголовное дело: “Здесь позиция очень четкая - в случае злостного нарушения наших законов будет возбуждаться уголовное дело”, - подчеркнул В.ОГРЫЗКО.

По его словам, украинская сторона ”уже не один год пытается объяснить”, что заключенные соглашения должны обязательно выполняться Черноморским флотом РФ в Крыму, а постоянные нарушения действующих требований, сказал дипломат, “действительно очень беспрокоят” руководство Украины.

“Так будет продолжаться, потому что или порядок будет, или хаос. А мы не можем рисковать интересами своих граждан, потому что кому-то тяжело написать бумажку, где четко и ясно сообщить, что нужно делать”, - сказал В.ОГРЫЗКО.