Пограничники стреляли во время задержания нарушителя границы

Пограничники на участке ответственности отдела погранслужбы «Керчь» с применением оружия задержали четырех нарушителей государственной границы Украины.

Об этом сегодня сообщила пресс-секретарь Азово-Черноморского регионального управления Государственной пограничной службы Украины Лилия ПУРГИНА, уточнив, что инцидент произошел накануне.

Маломерное плавсредство, на борту которого находились трое крымчан и житель Донецкой области, вышло в море в районе Керчи. В течение дня за перемещением катера следили пограничники с трех постов технического наблюдения.

Позже от экипажа либерийского грузового судна сотрудники погранслужбы получили информацию о том, что катер из Черного моря перешел в Азовское и вышел за пределы территориального моря Украины.

Нарушители прибыли на берег одного из сел в районе Керчи, минуя причал. Там их уже ждали пограничники. «На требование предъявить документы мужчины повели себя неадекватно, хозяин катера кинулся с бугром на пограничника. Пограничнику пришлось применить оружие, чтобы утихомирить агрессивного человека», - отметила ПУРГИНА.

Задержанных доставили в погранотдел для составления протоколов. Нарушители понесут ответственность по статье 204 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Хозяин плавсредства ответит еще и за нарушение пограничного режима, а также за злостное неповиновение правоохранителям. «32-летний житель Первомайского района Крыма уже не впервые нарушает закон», - отметила ПУРГИНА. По данным пресс-секретаря, в конце мая пограничники задержали его с 360 килограммами незаконно выловленной камбалы, по этому факту Керченская природоохранная прокуратура возбудила уголовное дело. Ведется следствие.