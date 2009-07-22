Тимошенко похвалила свой Кабмин за выплату компенсаций крымчанам

Кабинет министров выполнил все обязательства по выплате компенсаций пострадавшим в результате недавнего стихийного бедствия в Крыму, Волынской и Винницкой областях.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО сегодня на заседании правительства.

«Мы брали на себя обязательства выплатить денежную помощь тем семьям, у которых пострадало жилье, сельскохозяйственные посевы, и мы выполнили свои обязательства», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, денежную помощь получили 6095 семей. «Это колоссальное количество людей, которые защищены правительством и хозяйство которых сегодня поддержано специальными выплатами от правительства», - считает она.

Премьер также сообщила, что за счет бюджетных средств восстановлены жилые дома. «По сути дела, в Винницкой и Волынской областях полностью завершены эти работы», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.

В свою очередь, министр труда и социальной политики Людмила ДЕНИСОВА предложила включить в повестку дня сегодняшнего заседания правительства вопрос о выделении дополнительных средств для преодоления последствий природной стихии в Автономной республике Крым.