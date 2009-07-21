Горсовет Севастополя обвинил администрацию в дерибане земли

Севастопольский городской совет обвинил городскую государственную администрацию в противозаконной передаче ряду юридических лиц земельных участков.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня на внеочередной сессии горсовет после оглашения выводов коллегии Счетной палаты Украины по аудиту управления в отрасли использования и охраны земель Севастополя принял обращение к высшим должностным лицам Украины и правоохранительным органам. Депутаты просят отреагировать на противоправную деятельности должностных лиц горадминистрации, а также привлечь к уголовной ответственности виновных в незаконном использовании бюджетных средств и земель.

«В настоящее время продолжается преступная практика Севастопольской администрации по передаче юридическим лицам земельных участков, которые вовлекаются ими в незаконный оборот земель, и сразу же отчуждаются другим лицам путем заключения незаконных и притворных сделок», - сказано обращении.

Тем самым, говориться в документе, «государству и территориальной громаде города причинен огромный ущерб».

По мнению депутатов севастопольского горсовета, все указанные «преступные действия стали возможны из-за того, что органами прокуратуры и правоохранительными органами, несмотря на неоднократные обращения совета, и на всю ту информацию, которая собрана и имеется в распоряжении данных органов, не предпринято ни одного реального шага для пресечения преступной деятельности».

Председатель Севастопольской горгосадминистрации Сергей КУНИЦЫН выразил убеждение, что, принимая такие обращения, горсовет пытается переключить внимание людей с инцидента с получением Сергеем СМОЛЬЯНИНОВЫМ взятки.

В конце июня депутат горсовета СМОЛЬЯНИНОВ был задержан при получения 55 тысяч долларов за содействие в отводе земельного участка площадью 4 га в черте Севастополя.

«Внеочередная сессия состоялась исключительно по одной причине: нашему «региональному большинству» остро необходимо переключить общественное мнение», - сказал КУНИЦЫН.

Он напомнил, что 17 июня суд по иску горадминистрации запретил до разбирательства по сути обнародовать, публиковать и пользоваться отчетами и выводами Счетной палаты, однако руководство горсовета все же провело сессию.

По словам КУНИЦЫНА, «история со взяткой очков «САРАТОВУ (Валерий САРАТОВ – председатель Севастопольского горсовета) и компании» не добавила». «Эти господа умудрились подставить и партию, и своего лидера. Теперь задачи: оттянуть суд, переключить внимание людей. Как? Ничего нового не придумали - «вытаскивают» БОРИСОВА с его «выводами» (Валентин БОРИСОВ - начальник Территориального управления Счетной палаты Украины по Севастополю).

По словам КУНИЦЫНА, «ввиду игнорирования горсоветом Конституции и законов Украины, в частности, за нарушение решения суда, Севастопольская городская государственная администрация подает документы в правоохранительные органы на председателя горсовета САРАТОВА и главу территориального управления Счетной палаты Украины БОРИСОВА».