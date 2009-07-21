Россию удивила реакция Украины на ее ракеты в Севастополе

В Министерстве иностранных дел РФ заявляют, что во время перевозки военнослужащими Черноморского флота России ракет 8 июля в Севастополе не было нарушено соглашение о статусе и условиях пребывания ЧФ РФ на территории Украины.

Об этом сегодня на брифинге в Москве заявил официальный представитель МИД РФ Андрей НЕСТЕРЕНКО, отвечая на вопрос УНИАН.

В частности, он подчеркнул, что перевозка боезарядов, которые принадлежат российскому флоту в Севастополе, была «традиционным действием» по их передислокации из одного объекта ЧФ в другой.

«Никаких новых действий наши военные моряки не совершали. Поэтому действия украинской стороны были для нас сюрпризом», - подчеркнул А.НЕСТЕРЕНКО.

Он отметил, что МИД РФ действительно получил ноту Министерства иностранных дел Украины.

При этом А НЕСТЕРЕНКО подчеркнул, что эти действия российские моряки предпринимали и ранее, они полностью соответствуют договоренностям базирования ЧФ РФ на территории Украины.

Как сообщал УНИАН, 8 июля сотрудники ГАИ остановили автоколонну из четырех автомобилей, которые принадлежали одной из частей ЧФ РФ в связи с отсутствием согласования с компетентными органами Украины о передвижении за пределами мест постоянной дислокации.

По информации источника в севастопольской милиции, в состав колонны входили три ракетовоза на базе автомобиля «КрАЗ» в сопровождении вооруженной охраны и пожарного спецавтомобиля. Машины перевозили по территории региона закрытый тентом крупногабаритный груз.

Предъявить стражам порядка для осмотра груз российские военнослужащие отказались, ссылаясь на специальный характер груза и соответствующий приказ командования ЧФ, отметил собеседник агентства. Однако украинские стражи порядка потребовали провести проверку и установили, что по улицам города провозят без всяких разрешительных документов крылатые ракеты.

10 июля Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест в связи с перевозкой ракет по густонаселенному району Севастополя. В МИДе заявили, что российская сторона нарушила Соглашение между Украиной и Российской Федерацией о статусе и условиях пребывания Черноморского флота РФ от 28 мая 1997 года, а также законодательство Украины.