Раде рассказали, что действия ЧФ РФ превращают Украину в мишень

Украинская народная партия требует созыва внеочередной сессии для пересмотра условий базирования Черноморского флота России, поскольку российская сторона не выполняет двустороннего соглашения 1997 года.

Об этом, как сообщили в пресс-службе УНП, заявил первый командующий ВМФ Украины, вице-адмирал, председатель Совета старейшин Украинской народной партии Борис КОЖИН, комментируя отказ руководства ЧФ РФ предоставить для осмотра четыре самолета, принадлежащие российским военным, на предмет возможности использования на них ядерных боеприпасов.

По словам Б.КОЖИНА, «соглашением от 1997 года предусматривается, что военные корабли и самолеты не могут нести на борту ядерное оружие». «Потенциальное наличие такого оружия на объектах ЧФ РФ в Крыму ставит под угрозу национальную безопасность Украины», - убежден он.

По мнению вице-адмирала, «Украина в таком случае может стать потенциальной мишенью для всех государств, с которыми у России будут возникать конфликтные ситуации». «Именно поэтому предусмотрен контроль относительно этого с украинской стороны», - отметил Б.КОЖИН. Он добавил: «Нарушения условий базирования со стороны ЧФ РФ уже стали привычными».

По мнению представителя Украинской народной партии, «только решительные действия украинской власти могут положить этому конец, - речь идет о жестких мерах, вплоть до ускорения выведения ЧФ РФ из Крыма». «Такое решение может принять только парламент, поэтому УНП требует созыва внеочередной сессии», - отметил Б.КОЖИН.