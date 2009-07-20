Патриарх всея Руси едет в Херсонес с покаянным визитом

Патриарх Московский и всея Руси КИРИЛЛ приедет 2 августа в Херсонес с покаянным визитом, об этом на брифинге заявил председатель Севастопольской городской государственный администрации Сергей КУНИЦЫН.

«Это визит покаяния. За 1021 год после крещения Киевского князя Владимира, Патриарха здесь ни разу не было. Он с покаянным визитом едет», - сказал КУНИЦЫН. Он добавил: «это ответ тем, кто пытается там что-то противопоставить этому делу».

По утверждению главы администрации, городские власти «серьезно к этому делу» готовятся.

«Идет колоссальнейшая работа, кропотливейший труд, потому что реально это серьезная проблема, но это почетно, это престижно», - отметил он.

По мнению КУНИЦЫНА, «никто сегодня не может спрогнозировать, сколько же будет людей», но, как он полагает, «совершенно очевидно, что их будет много».