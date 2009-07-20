На единственной подлодке Украины завершен очередной этап ремонта

Подводная лодка Военно-морских сил Украины «Запоріжжя» с помощью буксиров переведена из плавучего дока к причалу 13-го судоремонтного завода Черноморского флота Российской Федерации для проведения очередного ремонтного этапа.

Как сообщает он-лайн-газета «Новый Севастополь», с понедельника заводские специалисты начнут работы по подготовке «Запоріжжя» к погрузке аккумуляторных батарей.

По словам командира субмарины капитана первого ранга Олега ОРЛОВА, работники завода обещают подготовить лодку к погрузке аккумуляторных батарей к сентябрю этого года. Если план работ будет выполнен, то после погрузки батарей, которая может занять около полутора месяцев, начнутся швартовые испытания субмарины.

В ходе докового ремонта на единственной украинской подводной лодке проведена очистка и покраска корпуса, ремонт донно-забортной арматуры, торпедных аппаратов, винто-рулевой группы, корпусные работы по замене участков обшивки корпуса, покраска цистерн главного балласта.

Как ранее сообщал пресс-центр командования Военно-Морских Сил Украины, для окончания ремонта подводной лодки «Запоріжжя» требуется около 10 млн. грн.

Подводная лодка спущена на воду 29 мая 1970 года в Ленинграде.

20 января 1971 года подводная лодка была включена в состав Военно-Морского Флота СССР. 21 июля 1997 года на основании соглашения между Российской Федерацией и Украиной о разделе Черноморского флота подводная лодка вошла в состав ВМС Украины. Приказом командующего флота ей присвоено название «Запоріжжя».