Россия разложит Черноморский флот по разным корзинам

Россия создаст пункт базирования Черноморского флота в Новороссийске вне зависимости от ситуации с Севастополем.

«Не может флот базироваться в одной базе (Севастополе), нельзя яйца хранить в одной корзине», - сказал первый заместитель начальника Главного штаба ВМФ РФ Олег БУРЦЕВ в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

По его словам, вне зависимости от результатов переговоров между Россией и Украиной о возможности базирования Черноморского флота в Севастополе после 2017 года РФ будет развивать инфраструктуру в Новороссийске. «В Новороссийске мы обречены развивать инфраструктуру», - отметил заместитель начальника Главного штаба ВМФ.

БУРЦЕВ подчеркнул, что на переговорах с Украиной по Черноморскому флоту нельзя допустить пересмотра базовых соглашений от 1997 года. «Мы не собираемся допустить ревизии этих соглашений. У нас есть проблемные вопросы, в частности, по инвентаризации и по вооружениям, но эти вопросы решает существующая совместная российско-украинская комиссия именно на основе базовых соглашений по ЧФ», - добавил он.

15 июля пресс-служба партии «Единая Россия», ссылаясь на бывшего командующего Северным флотом РФ, члена Совета Федерации Федерального собрания РФ Вячеслава ПОПОВА сообщила, что на строительство береговой инфраструктуры в Новороссийске для базирования ЧФ планируется потратить более 10 млрд. рублей (около 312 млн. долларов).

Договор об использовании ЧФ РФ базы в Севастополе действует до 2017 года.