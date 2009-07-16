Путин должен отреагировать на инцидент с ракетами в Севастополе?

Заместитель председателя Комитета Госдумы РФ по безопасности Виктор ИЛЮХИН считает, что правительство России должно отреагировать на инцидент с перевозкой военнослужащими Черноморского флота крылатых ракет по густонаселенному району Севастополя.

Об этом он сказал в комментарии корреспонденту УНИАН в Москве.

«Сегодня в российской армии далеко не все благополучно и, наверное, расхлябанность коснулось всех и вся… Конечно, реакция правительства должна быть, конечно, серьезно надо поставить на место министра обороны России (Анатолия СЕРДЮКОВА) за такие проделки», - сказал ИЛЬЮХИН.

Депутат отметил, что в данном случае напрашивается один вывод: нужно было обеспечить надежную защиту при перевозке российского оружия, тем более ракет.

ИЛЬЮХИН подчеркнул, что выводы должны быть сделаны независимо от отношений России и Украины, поскольку есть общепринятые правила, которые должны использоваться при перевозки таких грузов.

Как сообщал УНИАН, 10 июля Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест в связи с перевозкой военнослужащими Черноморского флота крылатых ракет.

Ранее источник в Управлении МВД Севастополя сообщил, что в состав задержанной сотрудниками ГАИ колонны грузовых автомашин ЧФ России входили три ракетовоза на базе автомашины «КрАЗ» в сопровождении вооруженной охраны и пожарного спецавтомобиля. Предъявить правоохранителям для осмотра груз российские военнослужащие отказались, ссылаясь на специальный характер груза и соответствующий приказ командования ЧФ, отметил собеседник агентства. Украинские правоохранители потребовали провести проверку и установили, что по улицам города провозят без каких-либо разрешительных документов крылатые ракеты. При этом, сказал собеседник, никакого согласования на эту перевозку с компетентными органами Украины не было.

13 июля УНИАН направил письменные обращения в пресс-службы МИД РФ и Минобороны РФ с просьбой прокомментировать инцидент, ответ пока не поступил.