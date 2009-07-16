Права более двух тысяч детей восстановила прокуратура Крыма

Права 2026 несовершеннолетних крымчан восстановила прокуратура за полгода.

Детям возместили 205 тысяч гривен, сообщила сегодня пресс-служба надзорного ведомства.

В январе-июне 2009 года в ходе надзора за соблюдением прав несовершеннолетних прокуратура возбудила 45 уголовных дел. "Половина из них - в отношении родителей и родственников детей", - отметила пресс-служба.

В частности, приняты меры реагирования уголовно-правового характера (возбуждены 10 дел) в отношении родителей, которые злостно не выполняли свои обязанности. Это привело к заболеванию туберкулезом, психическим и поведенческим расстройствам детей, приобретению зависимости вследствие злоупотребления алкоголем и токсичными веществами.

Кроме того, возбуждены 11 уголовных дел в отношении родителей и родственников, которые причинили детям телесные повреждения.

482 должностных лица привлечены к ответственности по результатам рассмотрения 326-ти прокурорских предписаний и представлений об устранении нарушений имущественных, жилищных и других личных прав маленьких крымчан.