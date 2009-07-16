Командиром сбитого в Афганистане вертолета был крымчанин

Командиром экипажа потерпевшего катастрофу 14 июля в Афганистане вертолета Ми-26 был житель Крыма Сергей Полященко, об этом по телефону сообщил представитель Крымского государственного авиапредприятия «Универсал-Авиа».

«Он был командиром», – сказал собеседник агентства, добавив, что до 2005 года Полященко работал на предприятии «Универсал-Авиа».

По данным СМИ, среди разбившихся летчиков был еще один крымчанин – штурман Сергей Приходько. «Он из Крыма, но я его не знаю», – отметил сотрудник «Универсал-Авиа».

Остальные четверо членов экипажа, сообщает Немецкая волна, проживали во Львовской области.

В результате катастрофы вертолета Ми-26 14 июля в южной афганской провинции Гильменд погибли шесть членов экипажа, все – граждане Украины.

Военное командование Международных сил содействия безопасности в Афганистане (МССБ) подтвердило, что вертолет принадлежал авиакомпании Air Pecotox (Молдова) и на контрактной основе использовался в рамках гуманитарной миссии под эгидой МССБ в ИРА.

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО и премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО выразили соболезнования родным и близким погибших.