В Крыму четвертый день подряд – штормовое предупреждение

В Крыму вновь объявлено штормовое предупреждение, сообщили в пресс-службе Главного управления Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций в автономии.

«16 июля ожидается усиление северо-восточного ветра, скоростью 19-20 метров в секунду, местами пройдут сильные ливни, град», – отметили спасатели. Не исключено поднятие уровня воды на 0,3-0,8 м.

Объявленное штормовое предупреждение стало четвертым на этой неделе.

14 июля сильный ветер и смерч частично повредили кровли нескольких домов, пункты электросвязи, линии электропередач на территории села Межводное в Черноморском районе Крыма.

12 июля из-за сильных ливней, града и ветра в 10-ти селах Джанкойского района произошел обрыв магистральных электросетей, в еще двух – частично отсутствовало электроснабжение. Непогода повредила кровли домов в нескольких селах.

В конце июня ливень и град повредили около 10 тысяч га посевов зерновых в нескольких районах автономии. Кроме того, были подтоплены дома в ряде сел.