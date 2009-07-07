Сезоны высокого искусства стартуют в Евпатории

«Сезоны высокого искусства» - концерты симфонической музыки, оперные и балетные представления стартуют 10 июля в Евпатории.

Вечером под открытым небом на Театральной площади откроется праздник классической музыки «Море. Музыка. Вдохновение».

Перед зрителями выступят лауреаты международных конкурсов, солисты Национальной оперы, народные и заслуженные артисты Украины. Они исполнят классические украинские, испанские и итальянские романсы. Прозвучат также арии из опер «Самсон и Далила», «Украденное счастье», «Тангейзер», «Русалка», «Испанское болеро», «Вернись Сорренто» и другие шедевры мировой классической оперы.

Для гостей на площади будет расставлена одна тысяча стульев, сообщает евпаторийский портал Каламит