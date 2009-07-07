Путин отправил «ночных волков» в Севастополь (фото)

Премьер Российской Федерации Владимир ПУТИН пожелал байкерам провести международный фестиваль в Севастополе 10-11 июля на самом высоком уровне и подарил им большой флаг РФ.

«Хочу подарить флаг в дорогу, чтобы он вас хранил и помогал», - сказал ПУТИН участникам слета - представителям российского мотоклуба «Ночные волки».

Со своей стороны «Ночные волки» вручили ПУТИНУ картину с эмблемой клуба, сообщает пресс-служба главы правительства РФ.

Предводитель «Ночных волков» Александр ЗАЛДОСТАНОВ рассказал ПУТИНУ о 13-м международном байк-шоу, которое пройдет в Севастополе и будет посвящено 65-й годовщине освобождения города от фашистов и российскому Черноморскому флоту.

«Премьеру показали на карте автодорог маршрут мотопробега, который пройдет через Орел, Курск и другие российские и украинские города», - отмечается в сообщении. Байкеры попросили премьера расписаться на карте, что ПУТИН и сделал.

Кроме того, «Ночные волки» показали главе правительства свои мотоциклы.