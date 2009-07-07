Россия не собирается возвращать маяки

Россия не планирует возвращать Украине навигационно-гидрографическое имущество, которое используется Черноморским флотом РФ, до завершения инвентаризации.

Как сообщили в Департаменте информации и печати Министерства иностранных дел РФ, об этом заявил официальный представитель МИД России Андрей НЕСТЕРЕНКО, отвечая на вопрос СМИ в связи с заявлением МИД Украины о неисполнении Черноморским флотом РФ решений украинских судов о возвращении Украине объектов навигационно-гидрографического обеспечения безопасности мореплавания в Черном и Азовском морях.

«По правде сказать, нам непонятна цель этого заявления. Украинской стороне хорошо известно, что российская сторона постоянно призывает ее уважать международное право, которое в том числе по законодательству Украины (ст. 17 закона о международных договорах Украины) имеет приоритет перед национальным законодательством», - сказал А.НЕСТЕРЕНКО.

Он отметил, что в двустороннем соглашении о статусе и условиях пребывания ЧФ России на территории Украины недвусмысленно указано, что «порядок использования сторонами системы навигационно-гидрографического обеспечения безопасности мореплавания в Черном и Азовском морях определяется отдельным соглашением» (пункт 5 статьи 8). О регулировании этих вопросов украинским законодательством в соглашении ничего не говорится, заявил он.

«Утверждение же о том, что радионавигационная станция «Марс-75» в Геническе якобы не находится в аренде Черноморского флота, по крайней мере поспешно и ничем не обосновано. Украинская сторона хорошо осведомлена о том, что одним из направлений переговорного процесса по Черноморскому флоту является инвентаризация земельных участков и объектов государственного имущества Украины, переданных в пользование Черноморскому флоту Российской Федерации на территории Украины. Пока эта работа не завершена, говорить о принадлежности того или иного объекта какой-либо стороне просто не корректно, тем более пытаться решать эти вопросы путем принятия односторонних судебных решений», - заявил А.НЕСТЕРЕНКО.

Он также уверен, что безосновательным и неверным является утверждение о том, что «объекты навигационно-гидрографического обеспечения безопасности мореплавания, в том числе радионавигационная станция «Марс-75», являются государственной собственностью Украины и не подлежат аренде.

По его словам, на самом деле российская сторона не оспаривает, что подобные объекты находятся в собственности Украины, однако это вовсе не является основанием невозможности их аренды Черноморским флотом РФ. «Исходный перечень таких объектов содержится в Приложении 2 к Соглашению между Российской Федерацией и Украиной о параметрах раздела Черноморского флота. Окончательное же его согласование должно произойти в рамках двустороннего Соглашения о навигационно-гидрографическом обеспечении безопасности мореплавания в Черном и Азовском морях», - сказал он.

А.НЕСТЕРЕНКО добавил, что использование станции «Марс-75» Черноморским флотом никоим образом не наносит и не может наносить ущерб безопасности мореплавания в этом районе.

«В этой связи некорректность заявления МИД Украины, основанного на надуманных, не подкрепленных юридически суждениях, ничего кроме удивления не вызывает. К сожалению, как видно, украинская сторона не стремится к объективному анализу ситуации», - заявил А.НЕСТЕРЕНКО.