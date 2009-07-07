В Крыму не открыты 18 пляжей
20:00, 07 июля 2009Крым
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С водой всё нормально
18 из 329 пляжей в Автономной Республике Крым не открыты, сообщила сегодня пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.
"Они не открыты, поскольку в настоящее время не имеют разрешительных документов", - уточнил Минздрав.
В Севастополе работают 8 зарегистрированных пляжей (6 пляжей и 2 зоны рекреации).
В Крыму исследованы 166 проб морской воды, в Севастополе - 11. Отклонения от нормы не обнаружены.
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