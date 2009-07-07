Работникам вуза в Крыму шьют дело
17:55, 07 июля 2009Крым
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Взятка, служебный подлог
Прокуратура возбудила уголовное дело по факту получения взяток и служебного подлога, совершенных должностными лицами Крымского института бизнеса.
"Гривны, а иногда и валюту за изменение оценки в аттестате получали вузовские работники. В частности, они внесли изменения в документы о прохождении студенткой-заочницей практики и сдаче государственных экзаменов", - сообщила пресс-служба надзорного ведомства.
Работникам ВУЗа инкриминировано совершение преступлений, предусмотренных ч.2 ст.368, ч.1 ст.366 Уголовного кодекса Украины. Организовано досудебное следствие.
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