Работникам вуза в Крыму шьют дело

Прокуратура возбудила уголовное дело по факту получения взяток и служебного подлога, совершенных должностными лицами Крымского института бизнеса.

"Гривны, а иногда и валюту за изменение оценки в аттестате получали вузовские работники. В частности, они внесли изменения в документы о прохождении студенткой-заочницей практики и сдаче государственных экзаменов", - сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Работникам ВУЗа инкриминировано совершение преступлений, предусмотренных ч.2 ст.368, ч.1 ст.366 Уголовного кодекса Украины. Организовано досудебное следствие.