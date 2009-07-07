Музей сестер Цветаевых создали в Крыму

Музей Марины и Анастасии Цветаевой открылся в крымском городе Феодосия.

«Столь долгожданное событие собрало поклонников их творчества из Киева, Днепропетровска, Москвы, Санкт-Петербурга», – сообщила главный специалист по связям со СМИ исполнительного комитета Феодосийского городского совета Анна ТРОФИМОВА.

В экспозиции представлены архивные фотографии и старинные вещи. Коллекция, которая отражает феодосийско-коктебельский период жизни и творчества сестер Цветаевых, собиралась по крупицам, помогали спонсоры и дарители.

Открытия музея ждали долго – мешало отсутствие денег. Пока завершена первая очередь ремонтных работ. «В перспективе мы надеемся, что появится еще зал-галерея, где смогут проходить вечера и выставки. Там же разместится экспозиция о поздних годах жизни сестер Цветаевых», – отметили сотрудники музея.

***Марина Цветаева – русский поэт, одна из яркий представителей серебряного века.

Анастасия Цветаева (в семье её называли Ася) – сестра Марины Цветаевой, русская писательница.