Высокий чин в МЧС погорел на взятке

Прокуратура предъявила крымскому сотруднику Министерства Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций обвинение в получении взятки, сопряженном с ее вымогательством.

Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, работник Сакского районного отдела МЧС получил одну тысячу долларов взятки. «Такую сумму заместитель начальника отдела – начальник отдела по вопросам надзорно-профилактической деятельности вымогал за подписание паспортов временных объектов, расположенных в регионе», – отметили в крымской прокуратуре.

Действия сотрудника МЧС квалифицированы по ч.2 ст.368 Уголовного кодекса Украины.

Ведется следствие.