Высокий чин в МЧС погорел на взятке
16:56, 07 июля 2009Крым
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Ведется следствие
Прокуратура предъявила крымскому сотруднику Министерства Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций обвинение в получении взятки, сопряженном с ее вымогательством.
Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, работник Сакского районного отдела МЧС получил одну тысячу долларов взятки. «Такую сумму заместитель начальника отдела – начальник отдела по вопросам надзорно-профилактической деятельности вымогал за подписание паспортов временных объектов, расположенных в регионе», – отметили в крымской прокуратуре.
Действия сотрудника МЧС квалифицированы по ч.2 ст.368 Уголовного кодекса Украины.
Ведется следствие.
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