Янукович считает нереальными досрочные парламентские выборы

Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ считает нереальным проведение досрочных выборов Верховной Рады Украины.

«Время проведения досрочных парламентских выборов уже прошло. Сейчас это уже нереально», - сказал он сегодня журналистам в Керчи.

ЯНУКОВИЧ отметил, что у Партии регионов другая цель. «Мы не ставим перед собой цель досрочных парламентских выборов. Мы ставим перед собой цель скорейшего отстранения этой команды от власти», - сказал лидер регионалов.

По его словам, это можно сделать на предстоящих президентских и парламентских выборах. «Я считаю, что сегодня все политики должны объединиться и поставить один вопрос - власть, которая сегодня не пользуется доверием народа, должна уйти. Это может сделать народ на предстоящих парламентских и президентских выборах», - подчеркнул ЯНУКОВИЧ.

Как сообщал УНИАН, 2 июля в Луганске ЯНУКОВИЧ заявлял, что Президент Виктор ЮЩЕНКО и премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО должны дать согласие на проведение в Украине одновременно президентских и парламентских выборов, что позволит сэкономить средства в условиях кризиса.