СМИ «дали» человеку Ющенко в Севастополе медаль Шухевича

Глава горгосадминистрации Севастополя Сергей КУНИЦЫН не получал медаль Романа Шухевича.

«Никто меня такой медалью не награждал», – удивился он, отвечая на вопрос журналистов. По данным пресс-службы администрации, информацию о «награждении» распространили ряд интернет-изданий.

Депутат горсовета Алексей КИСЕЛЕВ, которому, по версии СМИ, и передали «медаль для КУНИЦЫНА», также удивился: «Всё получилось, как в анекдоте. Помните? ”Рабинович выиграл в лотерею миллион! – Ну да, только не Рабинович, а Иванов, и не в лотерею, а в “козла”, и не миллион, а пять рублей, и не выиграл, а проиграл”. Мне не передавали, но показывали эту награду, и предназначалась она не Сергею КУНИЦЫНУ, а совсем другому человеку. Это же надо так все переврать. Журналистам я бы посоветовал собирать информацию, а не сплетни по городу».