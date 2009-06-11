В Крыму горел танкер

Танкер «Тимошевск» (порт приписки – Монровия, флаг – Либерии) горел в Крыму, жертв и пострадавших в результате происшествия нет.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления Министерства Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций в Крыму, информация о пожаре на танкере, который находился на ремонте в сухом доке судостроительного завода «Залив», поступила к спасателям Керчи накануне вечером.

«К приезду пожарных подразделений в отдельных отсеках и вентиляционных шахтах было сильное задымление. В этой связи с корабля была эвакуирована команда и ремонтная бригада в количестве 21 человека», – говорится в сообщении МЧС Крыма.

Пожарным понадобилось около часа для ликвидации загорания. Огнем уничтожена ветошь в машинном отделении на площади 30-ти квадратных метров. Бойцам МЧС удалось предотвратить распространение огня по коммуникациям танкера.

«Предварительная причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности при проведении сварочных работ», – добавили спасатели.

Убыток устанавливается.