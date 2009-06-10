В Апелляционном суде новый шеф

Коллективу Апелляционного суда Автономной Республики Крым представили нового председателя. Им стал Сергей ЛУНИН. До этого он работал зампредседателя этого суда.

Ранее крымским Апелляционным судом руководил Михаил ТЮТЮНИК. Он уволен в мае Верховной Радой Украины на основании личного заявления и в соответствии с п.9 ч.5 ст. 126 Конституции Украины и ст. 15 и 43 Закона Украины «О статусе судей», которым определен предельный возраст - 65 лет - для пребывания судьи на государственной службе.

Глава крымского парламента Анатолий ГРИЦЕНКО назвал М.ТЮТЮНИКА юристом с большой буквы. Он был удостоен государственной награды «За верность долгу», а также отмечен судейской наградой «За верность Закону».

Новому руководителю Апелляционного суда Крыма спикер автономии пожелал успехов в труде, неподкупности, мужества, сохранения высокопрофессионального судейского коллектива, строгого следования закону, сообщила пресс-секретарь А.ГРИЦЕНКО Алла ГОРЕВА.