Рада запретила проверки СМИ

Верховная Рада Украины приняла постановление «Об обеспечении беспрепятственной деятельности средств массовой информации в предвыборный период».

Как передает корреспондент УНИАН, за проголосовал 361 из 423 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Данным постановлением правительства рекомендуется принять меры по прекращению проверок соответствующими службами органов исполнительной власти и государственными учреждениями СМИ на период проведения избирательной кампании по выборам Президента Украины.

Также рекомендовано Государственной налоговой администрации отменить графики проверок СМИ на период предвыборной кампании по выборам Президента Украины.

Кроме того, Национальному совету Украины по вопросам телевидения и радиовещания рекомендовано отменить графики проверок телерадиоорганизаций на период предвыборной кампании.

Данное постановление вступает в силу с началом избирательной кампании. В преамбуле постановления отмечено, что эти меры необходимы для обеспечения конституционных гарантий на свободу слова в Украине, на свободное выражение своих взглядов и убеждений, создание надлежащих условий для творческой деятельности журналистов. А также на то, чтобы устранить правовые, административные, экономические и организационные препятствия в освещении избирательной кампании и для недопущения прекращения деятельности СМИ иначе, как по решению их учредителей или суда.