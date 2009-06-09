Севастополь – это дом ЧФ

Вопросы базирования Черноморского флота и функционирования «Севморзавода» будут рассмотрены с учетом обоюдных интересов Украины и России.

«Мы хотим, чтобы наш флот чувствовал себя здесь комфортно, чтобы люди, которые служат на Черноморском флоте Российской Федерации, понимали, что Севастополь - это место, где они хорошо себя чувствуют, а около 20 тысяч севастопольцев, которые так или иначе связаны с флотом, получали определенную пользу от того, что флот находится здесь», - сказал заместитель министра иностранных дел РФ Григорий КАРАСИН после встречи с председателем городского совета Севастополя Валерием САРАТОВЫМ, сообщили в пресс-службе горсовета.

Г.КАРАСИН отметил, что все проблемы, связанные с Севастополем, особо рассматриваются в РФ, «потому что этот город связан с Россией не только Черноморским флотом, он с российской историей связан». «Флот находится здесь не 10 лет и не 20 лет, он здесь был образован в 1783 году, поэтому это дом нашего флота, и в доме должно быть все хорошо, и севастопольцы должны получать материальные, духовные и другие хорошие новости от того, что Черноморский флот действует и живет в Севастополе», - сказал замминистра иностранных дел РФ.

Посол РФ в Украине Виктор ЧЕРНОМЫРДИН отметил, что «Черноморский флот - это, прежде всего, люди, которые живут в этом городе, у них есть проблемы и их надо решать совместно».

Как сообщалось, на «Севморзаводе» накопилась самая крупная в городе задолженность по выплате зарплаты. Собственником предприятия являются структуры, связанные с российским бизнесменом Константином ГРИГОРИШИНЫМ.