Затулин госпитализирован в Крыму

Депутат Государственной думы Российской Федерации, директор Института стран СНГ Константин ЗАТУЛИН, которому сотрудники Госпогранслужбы Украины не позволяли сойти с трапа самолета в аэропорту Симферополя, госпитализирован в больницу.

Как сообщил корреспонденту УНИАН по телефону пресс-секретарь фестиваля «Великое русское слово» Юрий ПЕРШИКОВ, К.ЗАТУЛИН «госпитализирован в больницу «Скорой помощи», в Центр диагностики».

«Давление 240», - сказал Ю.ПЕРШИКОВ, добавив, что, наверное, депутату стало плохо из-за жары.

Ю.ПЕРШИКОВ также заявил, что К.ЗАТУЛИНУ «около 40 минут не оказывали медицинскую помощь, консул требовал врача - врача не давали».

К.ЗАТУЛИН прибыл в Крым для участия в фестивале «Великое русское слово».

«Моя поездка предпринята по поручению председателя Государственной думы. Это официальная командировка, связанная с участием в фестивале», - цитирует К.ЗАТУЛИНА его пресс-служба.

Как сообщал УНИАН, пограничники, которые сегодня не разрешали К.ЗАТУЛИНУ выйти из самолета, ссылались на запрет СБУ въезжать ему на территорию Украины.

«У него запрет на въезд в Украину, срок запрета еще не истек», - сказал представитель Азово-Черноморском региональном управлении Государственной пограничной службы Украины.

Пресс-секретарь СБУ Марина ОСТАПЕНКО также заявила, что введенный в прошлом году запрет пока не снят.