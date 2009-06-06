Президент поздравил Симферополь

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поздравил жителей Симферополя с 225-летием города.

"В соцветии украинских городов Симферополь занимает особое место. Он активно развивается, играя ведущую роль в жизни Крымского полуострова", - отметил глава державы.

По его словам, Симферополь - это мощный образовательный, промышленный и транспортный центр Украины, кроме того, город, который называют "воротами Крыма", ежегодно встречает миллионы туристов.

Президент отметил, что в каждом достижении города - ежедневный труд и любовь его жителей.

ЮЩЕНКО пожелал Симферополю процветания, а симферопольцам - крепкого здоровья, счастья, благосостояния и "новых свершений во имя Украины".