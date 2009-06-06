Девочка утонула в ванне в Крыму
12:35, 06 июня 2009Крым
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Несчастный случай
Девочка утонула в ванне с водой в одном из сел Первомайского района Крыма.
Как сообщили в пресс-службе Главного управления Министерства Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций в Крыму, информация о несчастном случае поступила к спасателям накануне вечером.
«Ребенок, 2006 года рождения, утонул в стоящей на улице ванне с водой», – говорится в сообщении.
Подробности происшествия в информации не указаны.
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