Девочка утонула в ванне в Крыму

Девочка утонула в ванне с водой в одном из сел Первомайского района Крыма.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления Министерства Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций в Крыму, информация о несчастном случае поступила к спасателям накануне вечером.

«Ребенок, 2006 года рождения, утонул в стоящей на улице ванне с водой», – говорится в сообщении.

Подробности происшествия в информации не указаны.