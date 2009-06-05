Тимошенко поздравила СМИ

Премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО считает, что в Украине журналистика иногда становится первой властью.

Обэтом говорится в приветствии Ю.ТИМОШЕНКО журналистам с профессиональным праздником, который отмечается 6 июня.

“Журналистика в Украине действительно стала реальной властью, и не всегда четвертой, иногда – первой... По крайней мере, львиная доля депутатов, политиков и губернаторов узнает сегодня из прессы значительно больше, чем из всех тайных депеш и разнообразных секретных докладных. Я благодарю вас за то, что вы ежедневно и ежечасно находитесь на своих постах, на круглосуточном дежурстве, вы следите за нами, вы несете стране слово истины и правды”, – отмечает премьер.

Ю.ТИМОШЕНКО сознается, что очень уважает журналистский труд и любит всех “гениев пера и начинающих, репортеров районных газет и редакторов столичных еженедельников, студентов журфаков и ветеранов отечественной прессы”.

Премьер считает, что без украинской журналистики не было бы независимой и демократической страны. “Каждый день я просматриваю газеты или Интернет-сайты. И не было такого дня, чтобы я на вас не злилась или не раздражалась. Что поделаешь – политикам и государственным деятелям не всегда нравится то, что о них пишут... Но я абсолютно убеждена, что это нужно нам всем, нужна правда, без которой нельзя построить ту страну, которой мы все достойны. И я не могу представить современную Украину без "Украинской правды", без "Зеркала недели", без УНИАН, Интерфакса, "Главреда", "Корреспондента", "Профиля", "Высокого замка", "Правительственного курьера", "Сельских вестей", "Экспресса", "Сегодня"... Без въедливого Мустафы и настырного и упрямого ЛЕЩЕНКО, без филигранной аналитики Юлии МОСТОВОЙ и Сергея РАХМАНИНА, без Татьяны КОРОБОВОЙ, Анны БЕЗУЛИК, Савика ШУСТЕРА, Андрея КУЛИКОВА, Святослава ЦЕГОЛКО, Людмилы ДОБРОВОЛЬСКОЙ, Оксаны СОКОЛОВОЙ, Сони КОШКИНОЙ, Аллы МАЗУР, Олеся ТЕРЕЩЕНКО... без едких и убийственных заголовков "Обкома"... без этого всего, без всех вас...”, – сознается Ю.ТИМОШЕНКО.