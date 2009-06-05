Еврокомиссия готова помочь Крыму

Европейская комиссия готова оказать Автономной Республике Крым поддержку в создании агентства регионального развития и условий для его результативной деятельности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава Представительства Еврокомиссии в Украине Жозе Мануэль ПИНТУ ТЕЙШЕРА заявил сегодня в Симферополе на встрече с крымским спикером Анатолием ГРИЦЕНКО.

Еврокомиссия вместе с Программой развития ООН могут осуществить финансирование такого проекта на общую сумму 1,5 млн. евро.

Кроме того, ЕК готова предложить Крыму помощь в пересмотре проекта региональной стратегии развития автономии, которая готовится Министерством экономики республики. «С этой целью мы переориентировали уже существующий проект – проект поддержки устойчивого регионального развития», – отметил Ж.М.ПИНТУ ТЕЙШЕРА.

Он подчеркнул, что две эти инициативы нужно развивать параллельно.

Также Европейская комиссия хотела бы обеспечить дальнейшее финансирование крымской автономии «в контексте программы, которая в настоящее время уже предпринимается, на период с 2010 года».

«Мы предлагаем поддерживать Крым в развитии стратегии, которая соответствует нормам Евросоюза. Эта стратегия будет стимулировать инвесторов. Это как раз те люди, которые должны развивать экономику – это не частный сектор, это государственный сектор. Здесь (в Крыму) должна существовать такая бизнес-атмосфера, которая будет привлекать (инвесторов)», – пояснил Ж.М. ПИНТУ ТЕЙШЕРА журналистам.

«Мы планируем помощь с 2010 года. У нас к этому времени будет дополнительный фонд, это будут важные средства», – сказал представитель Еврокомиссии.

Кроме того, Ж.М. ПИНТУ ТЕЙШЕРА сообщил об открытии в Крыму двух информационных центров Евросоюза: один создан в Севастопольском национальном техническом университете (Севастополь), второй - в Таврическом национальном университете им. В.И.Вернадского (Симферополь). «Эти два центра будут содействовать нашему сотрудничеству, в частности, (содействовать) в распространении информации, которая имеет большое значение для студентов, для профессорско-преподавательского состава и всех тех людей, которых интересуют процессы евроинтеграции», – отметил глава Представительства Еврокомиссии в Украине.

Со своей стороны А.ГРИЦЕНКО заявил, что руководство автономии готово оказать содействие ЕК в реализации задумок в Крыму.