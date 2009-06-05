Новый грипп уже в Украине

Референс-лаборатория Всемирной организации здравоохранения в Лондоне подтвердила, что материал от больного, направленный на исследование из Украины, является позитивным для нового вируса гриппа A/H1N1.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Информация о регистрации в Украине случая заболевания гриппом A/H1N1-Калифорния 04/2009 послана в штаб-квартиру ВОЗ.

По данным Минздрава, на сегодня, 5 июня, состояние украинца, у которого впервые в Украине было зарегистрировано подозрение на заболевание гриппом A/H1N1, удовлетворительно. Сегодня он выписан из киевской больницы.

Государственная санитарно-эпидемиологическая служба Украины завершила проведение противоэпидемических мер в отношении лиц, находившихся в общении с больным. Состояние здоровья всех удовлетворительное, жалобы отсутствуют. Медицинское наблюдение снято.

Как сообщалось, украинец был госпитализирован с подозрением на заболевание вирусом гриппа A/H1N1 после прилета из США 29 мая.