Парламент принял закон о всеукраинском референдуме

Верховная Рада Украины приняла в целом закон о всеукраинском референдуме.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего решения проголосовали 296 народных депутатов из 401, зарегистрированного в сессионном зале.

Закон определяет правовые принципы, организацию и порядок проведения всеукраинского референдума.

Законодательным актом предусмотрено, что всеукраинский референдум - это способ принятия гражданами Украины решений по вопросам общегосударственного значения путем тайного голосования. Предметом всеукраинского референдума могут быть любые вопросы за исключением тех, по которым референдум не допускается согласно Конституции Украины.

По закону, всеукраинский референдум по народной инициативе - это способ принятия гражданами решения по любому вопросу за исключением тех, которые предусмотрены статьей 74 Конституции Украины (о законопроектах по вопросам налогов, бюджета и амнистии).

Всеукраинский референдум провозглашается по народной инициативе по требованию не менее трех миллионов граждан Украины, имеющих право голоса, при условии, что подписи о назначении референдума собраны не менее чем в двух третях областей и не менее чем по сто тысяч подписей в каждой области. Всеукраинский референдум по народной инициативе провозглашает Президент Украины.