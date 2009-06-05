В Крыму отдохнули более полумиллиона человек

В Крыму с начала 2009-го года отдохнули 509,4 тыс. человек, это на 19% ниже уровня аналогичного периода 2008-го года.

Об этом свидетельствуют оперативные данные Министерства курортов и туризма Крыма.

По состоянию на 5 июня в Крыму работают 285 санаторно-курортных учреждений и туристских предприятий, они заполнены на 54,9%. В прошлом году в это время в автономии работало на одно заведение меньше, а коэффициент заполняемости был больше – 55,7%.

По данным исполнительных комитетов и райгосадминистраций курортных регионов автономии, организованно в санаторно-курортных учреждениях и туристских предприятиях Крыма в этом году отдохнули 168,4 тыс. человек. Это на 24,9% меньше, чем за такой же период 2008-го года.