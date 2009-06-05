ООН призывает сделать Землю чище

Сегодня, во Всемирный день защиты окружающей среды, Генеральный секретарь ООН ПАН Ги-Мун призвал всех людей принять конкретные меры для того, чтобы сделать нашу планету экологически более чистой.

Об этом сообщили в Информационном отделе Представительства ООН в Украине.

«Экономьте электроэнергию. Пользуйтесь общественным транспортом. Перерабатывайте мусор. Сажайте деревья. Убирайте местные парки. Добивайтесь того, чтобы корпорации несли ответственность за свою природоохранную практику. И побуждайте представителей ваших правительств к достижению договоренности на международной встрече в Копенгагене, - сказал ПАН Ги-Мун. - Хотя и может показаться, что решение каждого из нас - ничто в решении глобальных проблем и угроз, но когда миллиарды людей объединят свои силы ради общей цели, это действительно может иметь невероятный результат».

Как отмечает Генсек ООН, планета Земля сталкивается с серьезной угрозой климатических изменений. Последствия таких изменений будут ощущать в первую очередь бедные страны.

Переговоры по вопросам, которые касаются изменения климата, состоятся в декабре в Копенгагене.

По словам Генсека ООН, мир нуждается в новых договоренностях по вопросам защиты окружающей среды, в рамках которых уклон будет сделан на инвестиции в следующих сферах: возобновляемые источники энергии, экологически чистая инфраструктура и рациональное потребление энергии. Это позволит не только создать новые рабочие места и ускорить процесс возобновления, но и поможет решить проблему глобального потепления. «Если мы инвестируем хотя бы часть тех значительных ресурсов, которые выделяются в рамках пакета экономических стимулов, которые способствуют формированию экологически безопасной экономики, мы можем повернуть теперешний кризис назад и в будущем достичь постоянного роста», - отметил ПАН Ги-Мун.

Кроме того, страны, которые могут обеспечить переход на низкоуглеродные технологии, получат намного более значимые экологические преимущества; они будут располагать широкими возможностями для обмена такими новыми технологиями с другими странами.

По оценкам Программы развития ООН, в результате изменения климата 600 миллионов людей столкнутся с проблемой недостатка продовольствия и недоедания в течение следующих лет, 1,8 миллиардов жителей Земли будут страдать от недостатка воды, а 330 миллионов будут вынуждены искать новые места жительства.

В Украине Система ООН реализует несколько проектов по смягчению или предотвращению последствий изменений климата.