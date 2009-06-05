Украинская милиция не будет репрессировать моряков ЧФ России

Украинская милиция не намерена проводить массовые проверки документов у военнослужащих Черноморского флота России.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в интервью журналистам в Крыму заявил министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО, комментируя заявление информационного центра ЧФ РФ.

«Милиция ни в коем случае не собирается массово проверять, контролировать, тем более репрессировать граждан России, которые состоят на службе Черноморского флота», - сказал он, подчеркнув, что в «распространенном вчера заявлении - это лишь информационные отзвуки политических игр и не более того».

«В действительности ничего нового не начиналось. Такой режим был введен почти год назад указом Президента Украины», - подчеркнул Ю.ЛУЦЕНКО.

По его словам, в первую очередь, украинская милиция добивается согласования с местной администрацией передвижения военной техники, грузов, вооружения.

«Что касается проверки паспортного режима российских граждан, то он не будет носить никакого массового характера. Безусловно, патруль украинской милиции, проходя по улицам, обязан по закону проверять наличие документов миграционного ведомства. Они их проверяют. Но никакого повального давления мы не собираемся оказывать, во всяком случае, такую позицию озвучил представитель Президента (в Крыму)», - подчеркнул Ю.ЛУЦЕНКО.

По его словам, милиция будет просить у военнослужащих ЧФ РФ предъявить паспорт и миграционную карточку. Если он будет иметь ее при себе, больше никаких вопросов не будет возникать, если не будет иметь - «будет составляться акт по этому поводу», - добавил министр.

Как сообщал УНИАН, вчера, 4 июня, Служба информации и общественных связей ЧФ РФ заявила о задержании севастопольской милицией моряков-черноморцев для проверки документов, подтверждающих законность пребывания на территории Украины.