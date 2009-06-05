1,5 кг ртути нашли в Крыму

В пгт Ленино в Крыму около гаража при проведении земляных работ найдены емкости с ртутью общим весом более 1,65 кг.

Об этом сообщила пресс-служба Главного управления Министерства Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций в Крыму.

Обнаружены две резиновые колбы. Одна колба была повреждена, рядом на земле находилось вещество серебристо-белого цвета. При проведении работ по сбору ртути неподалеку найдена вторая, целая колба. В ней было около 1,5 кг ртути.

В настоящее время все это находится в Ленинском райотделе МЧС.