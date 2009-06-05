Трое рабочих упали со строительных лесов в Симферополе
10:17, 05 июня 2009Крым
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Живы. В больнице
Трое рабочих травмированы в результате падения с третьего этажа при проведении строительных работ.
Как сообщили в пресс-службе Главного управления Министерства Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций в Крыму, информация о несчастном случае поступила к спасателям накануне.
После падения со строительных лесов мужчины, 1956, 1959, 1974 годов рождения, с травмами доставлены в больницу. Состояние – средней степени тяжести.
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