Житель Севастополя инсценировал собственное ограбление

Милиция разоблачила жителя Севастополя, который, находясь в командировке в Феодосии, инсценировал собственное ограбление.

К правоохранителям от севастопольца поступила информация о том, что в Феодосии на него напал неизвестный, ударил бутылкой по голове и похитил из машины 35 тысяч гривен.

В район Симферопольского шоссе, где якобы было совершено нападение, выехала следственно-оперативная группа. Грузовой микроавтобус, принадлежащий потерпевшему, стоял возле фабрики игрушек. Рядом - несколько магазинов, жилые многоэтажки и стоянка такси. Сотрудникам милиции пришлось опросить всех, кто мог стать случайным свидетелем нападения. Многие граждане заявляли, что микроавтобус около получаса стоял на обочине дороги, но ни один из них не видел у машины посторонних.

«Размазывая по лицу кровь и выдавливая слезу, молодой человек описал правоохранителям детали разбойного нападения. По его словам, он всего на несколько минут отлучился в туалет, а вернувшись, решил заглянуть в салон микроавтобуса, неожиданно сзади получил сильный удар бутылкой в висок и потерял сознание. Очнувшись, страдалец обнаружил, что из салона автомобиля пропала сумка с 35 тыс. грн., которые принадлежали севастопольскому частному предприятию, сотрудником которого он является», - говорится в сообщении Отдела связей с общественностью милиции Крыма.

Осмотрев место происшествия и ранение потерпевшего, милиционеры поняли, что заявитель лжет. Предварительный осмотр эксперта совпал с мнением оперативников. Показания потерпевшего не соответствовали характеру ранения.

Через пару часов сотрудники милиции убедили 24-летнего «артиста» раскрыть сценарий собственного ограбления. «Владелец частного предприятия, получив обратно деньги, автомобиль и «штатного грабителя», отказался писать заявление, так как простил его по старой дружбе», - отмечают в милиции.