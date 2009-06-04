Шок! В Крыму владелец кафе убил, расчленил и утопил посетителя

В пгт Новоозерное (Евпатория, Крым) 55-летний гражданин Армении – владелец кафе убил посетителя из России, расчленил тело и утопил его части в озере Донузлав.

Подробности событий, произошедших в мае, сегодня сообщила пресс-служба милиции Крыма.

11 мая в Евпаторийское городское отделение милиции пришла местная жительница с заявлением о том, что 10 мая ее 28-летний сын – гражданин России, приехавший в гости на майские праздники, не вернулся домой. Поисковые мероприятия не дали результатов.

22 мая в милицию обратился экипаж судна Военно-морских сил Украины. Во время проведения учебных тренировок на озере Донузлав моряки нашли три пакета, в которых находилось расчлененное тело неизвестного мужчины. «При проведении опознавательных процедур выяснилось, что погибший и есть пропавший без вести россиянин», – отмечается в сообщении.

24 мая по месту жительства правоохранители задержали подозреваемого в убийстве. Свою вину он признал полностью, отмечает милиция Крыма.

Рассказал, вечером 9 мая в принадлежащем ему кафе засиделась компания из 5-ти человек. По словам владельца забегаловки, когда посетители начали расходиться, один из них стал приставать к нему. Гражданин Армении утверждает, что ему пришлось оттолкнуть и ударить посетителя, но тот не успокоился. «Борьба продолжалась около 10 минут. Сражаясь за дверь (в кафе), «ресторатор» изо всех сил потянул ее на себя. Дверь захлопнулась», – отмечается в сообщении. Позже, выйдя на улицу, владелец кафе увидел, что посетитель лежит на земле без признаков жизни.

Он решил избавиться от тела, попытался засунуть его в мешок из-под строительного мусора и утопить в Донузлаве, но пакет оказался маловат. Тогда мужчина вернулся в кафе за пилой, отрезал погибшему ноги, разложил части тела в несколько полиэтиленовых мешков с камнями и утопил их в озере.

Гражданин Армении утверждает, что в состоянии аффекта нечаянно убил посетителя дверью. Заключения экспертов расходятся с его словами: судебно-медицинская экспертиза показала, что гражданин РФ был задушен. «Нашлись свидетели ссоры в кафе. Они видели, как мужчины выясняли отношения на повышенных тонах», – отмечает милиция.

В настоящее время подозреваемый дает показания. Ему инкриминируется умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью. Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет или пожизненное заключение.

Милиция также сообщает, что гражданин Армении ранее был приговорен Евпаторийским городским судом к 12-ти годам лишения свободы. «В 1995-ом году он ходил с несколькими килограммами взрывчатки по своему дому, отстреливался, бросал в окна гранаты, а в заложниках у него находились жена и теща. Сдаться преступника уговаривал тогдашний начальник крымской милиции. Отбыв наказание, армянин вернулся к ставшим родными крымским пенатам и решил начать новую жизнь, зарегистрировал свое частное предприятие и открыл небольшую забегаловку», – говорится в сообщении.