Ялта принимает VIP-милиционеров

Ялта собрала руководителей 10 силовых ведомств стран Содружества Независимых Государств. В Ливадийском дворце в четверг прошло очередное заседание Совета министров внутренних дел стран СНГ.

Российский министр Рашид НУРГАЛИЕВ передал главе МВД Украины Юрию ЛУЦЕНКО полномочия председателя заседании Совета.

Итогом форума стало подписание межгосударственной программы борьбы с преступностью. По словам ЛУЦЕНКО, программа предусмотривает расширение сотрудничества в совместных профилактических мероприятиях по противодействию новым формам преступлений, связанных с использованием информационных технологий, незаконным оборотом наркотиков, торговлей людьми.

Также планируется повысить эффективность функционирования Специализированного банка данных Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и другими опасными видами преступлений на территории государств-участников СНГ.

Кроме того, министры внутренних дел Украины и России подписали дополненное соглашение о сотрудничестве между обоими ведомствами по противодействию преступности.

ЛУЦЕНКО сообщил, что обновленное соглашение - более актуализированный документ, поскольку в последний раз такого рода документ был подписан в 1992 году. «Наше сотрудничество стало более предметным и конкретным», - отметил Ю.ЛУЦЕНКО.

Со своей стороны НУРГАЛИЕВ отметил, что сотрудничество между силовыми министерствами налажено, однако остается «очень большой круг вопросов, которые необходимо решать в сотрудничестве».

По словам российского министра, в период экономического кризиса обоим ведомствам необходимо решать вопросы, касающиеся посягательств на финансовый сектор экономики, контрабанду. «Если мы будем опаздывать, то преступность будет выигрывать. Опаздывать мы просто не имеем права», - сказал НУРГАЛИЕВ.

В пятницу главы делегаций посетят Международный детский центр «Артек». Министров внутренних дел стран-участниц СНГ планируется принять в «артековцы». Администрация лагеря передаст МВД стран Содружества бесплатные путевки для детей погибших сотрудников милиции (полиции).