В Ялте подписана программа борьбы с преступностью в СНГ

Сегодня в Ялте министры внутренних дел стран-участниц Содружества Независимых Государств подписали межгосударственную программу борьбы с преступностью.

Как передает корреспондент УНИАН, подписание документа состоялось в рамках заседания Совета министров внутренних дел стран СНГ, в котором принимают участие руководители 10 силовых ведомств стран Содружества.

Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО отметил, что межгосударственной программой предусмотрено расширение сотрудничества в совместных профилактических мероприятиях по противодействию новым формам преступлений, связанных с использованием информационных технологий, незаконным оборотом наркотиков, торговлей людьми.

Также документом предусмотрено повысить эффективность функционирования Специализированного банка данных Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и другими опасными видами преступлений на территории государств-участников СНГ, добавил Ю.ЛУЦЕНКО.